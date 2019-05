El sector educativo desde hace mucho viene en decadencia, lo cual se ve en el reciente informe de la Contraloría, los resultados de las pruebas PISA y el Estado de la Educación entre otros. La ineficiencia tiene sus razones de ser: no se ha evaluado el sistema para determinar sus grandes falencias, no existe evaluación de la calidad de los maestros y profesores que se están graduando en las universidades, no se ha hecho un estudio serio que demuestre claramente la inequidad del sistema, la brecha entre la educación pública y la privada persiste, hay improvisaciones en los currículums, continúa el sistema de exámenes como medios de calificación y promoción, no se ha apuntado con certeza al uso de las tecnologías e innovación, no se ha hecho un estudio serio de la relación costo-beneficio, etc. Es hora que de que ese 6,6 % del PIB se traduzca en logros sustantivos, basta de improvisación.