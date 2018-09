Vivimos en un país democrático en el cual los ciudadanos gozan del derecho de expresión. Podemos manifestarnos si estamos o no de acuerdo con algo. De igual manera la Constitución garantiza la libertad de tránsito. No es un justo que un trabajador no pueda llegar a su destino por los bloqueos, o que un paciente luego de esperar por una cita con un especialista o por una operación pierda esa posibilidad. Urge una reforma fiscal, el país no puede esperar más.