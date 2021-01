Estoy orgullosa y agradecida de ser costarricense, pero me avergüenza el sistema judicial. Un cliente de KFC perdió una pierna en un accidente en el 2018 y no hay resolución. La herencia de un tío tiene 10 años de estar depositada en los tribunales y tampoco hay resolución. Es una gran vergüenza la justicia en Costa Rica. Todo prescribe, todo queda impune, los únicos no impunes son los magistrados, que no respetan la Constitución y se gobiernan a su gusto. ¿Serán de otra raza como dice el alcalde de Santa Cruz?