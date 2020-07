Hagamos el censo, zonifiquemos el país y que el gobierno, con el presupuesto que no está pagando por transporte de estudiantes, costee los traslados, muy bien planificados y con todas las medidas de seguridad (toma de temperatura, pruebas aleatorias, condiciones sanitarias extremas, etc.). Mataríamos tres pájaros con una piedra: coadyuvamos a la solución del desempleo (aunque sea temporal), a que los productores no pierdan su cosecha y a los transportistas que tienen sus camiones sin uso. Si esto no contribuye a la reactivación económica, no sé, entonces, con qué.