Parece que vendieron mi buzón a otra persona, aunque insisten en que no cambiaron nada. Lo peligroso para mí es que otra persona tiene acceso a mi correo, acción castigada por la ley. El sistema electrónico de Correos no sirve, ni protege al cliente si el único récord de pago debe presentarlo el propio cliente. Ojalá me resuelven esta situación pronto.