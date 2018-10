Marvin Rodríguez, gerente del Banco Popular, anunció con bombos y platillos la nueva iniciativa de ese banco de ayudar a personas que se encuentran con problemas financieros. Dijo que era responsabilidad social del Banco. En uno de sus comentarios explicó que el único requisito era contar con ingresos para recaudar las deudas. Llamé al Popular, tomaron mis datos, me ilusionaron y tres días después me llamaron para decirme que no califico para el crédito por políticas bancarias, pues debo tener un puntaje mínimo, cosa que no cumplo. Entonces, ¿solidarios con quién? ¿Por qué dan información incompleta?