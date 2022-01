Cartas a la columna: Vecinos ruidosos

Desde hace algunos meses nuestro tranquilo barrio en la urbanización Alfa, donde familias han vivido durante 30 o 40 años, se ha visto alterado por gente que alquila un apartamento enfrente de una clínica dental.

En el apartamento, de dos pisos, celebran fiestas casi todos los fines de semana, como si fuera una discoteca, y gritan a todo pulmón. El dueño vive a la par, y parece que no le molesta el ruido ensordecedor, pero a mí sí. Los vecinos merecemos un barrio tranquilo otra vez. Ojalá las autoridades hagan algo al respecto.

Sharon Soto León, Pavas

Exceso de motos

Les debe haber sucedido, al igual que a mí o, mejor dicho, a mí me ha sucedido lo mismo que a algunos de ustedes: encontronazos con los “zancudos” de la calle.

Los motociclistas de las distintas compañías de entregas a domicilio se han apropiado de las vías y algunos transgreden la regulación, es decir, manejan en contravía, sobre las aceras, sin límite de velocidad y sin documentos. No hay semáforo rojo en su diccionario.

Dueños absolutos del ir y venir, no son pocos los que colman de insultos a quien los ve mal cuando se le cruzan por delante o por el costado ciego (la derecha), realizan un sinfín de atrocidades callejeras con la excusa del tiempo de entrega, que están trabajando, que se ganan cada céntimo.

Trabajar no implica arriesgar la vida, el sustento propio y el de los otros. Respetar el derecho de los demás es respetarse a sí mismo.

Las empresas deben poner las barbas en remojo, concientizar a hombres y mujeres conductores de motos para que no sigan aumentando los accidentes graves, protagonizados por choferes que terminan sacrificados en aras de un trabajo digno, pero pésimamente ejecutado.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

Intención de voto

La cantidad de aspirantes a la presidencia y el mal manejo didáctico de los debates dificultan definirse con conocimiento y certeza. La mayoría de las personas a las que he consultado, familiares, amigos, vecinos, taxistas, no han tomado una decisión sobre su voto.

Creo que falla la publicidad y propaganda de los candidatos y partidos. La estrategia debe estar centrada en ejes temáticos de trascendencia y necesidad colectiva y particular, como costo de vida, gobernabilidad, reforma del Estado, trabajo y empleo, educación, impuestos, salud, seguridad, obra pública, vivienda, energía, medioambiente, ética y corrupción.

Las acusaciones personales no ayudan a la toma de decisión y más bien exasperan al electorado, dada la insistencia de los medios y analistas en temas trillados, que no aportan valor cognoscitivo y nuevo a la elección. Falta información clara y convincente para decidir.

Estoy esperando la segunda ronda para tomar una decisión más acertada sobre el perfil profesional, empresarial, humano, político, social, ético y moral de los candidatos y los equipos de gobierno que antes consoliden los partidos.

José Rugama Hernández, San José

Cambios en PriceSmart

PriceSmart insiste en promover la “entrega a domicilio”. Los que viajamos en auto encontramos casi la mitad del parqueo reservado para ese servicio y muchos otros que antes estaban destinados a las personas con discapacidad.

Recientemente, cambiaron el horario y como clienta no se me informó, ni hay rótulo de aviso en la entrada. El viernes había una fila larga a las 9 a. m. porque no sabíamos que abren a las 9:30. Además, productos que ofrecieron durante muchos años ya no están disponibles. Estos eran la razón para comprar en PriceSmart, porque no se encontraban en ninguna otra tienda.

Jean R. Redmond, Moravia

Tomar decisiones

Desde mi punto de vista, necesitamos un líder bien acompañado y que pueda tomar las riendas de un país a la deriva. Lo que recibo de casi todos los candidatos es lo que la gente quiere oír, y ese es un grave error. El país debería estar orientado a brindar el mayor beneficio posible a los ciudadanos. Necesitamos acciones relacionadas con la CCSS, pensiones de lujo, instituciones que se convirtieron en un fin en sí mismas y que perjudican el desarrollo en todos los campos, la impunidad de los corruptos y decidir qué vamos a hacer con Recope y el ICE, pues estoy convencido de que deben mejorarse, pero jamás venderse. Acomoden la casa primero, porque es lo que hace falta.

Álvaro Solano Acosta, San José

Clases presenciales

En momentos en que la población estudiantil, los docentes y el personal administrativo del Tec, que estaban dispuestos a vacunarse ya lo hicieron y cuando la presencialidad en escuelas y colegios será una realidad en el nuevo curso lectivo, me pregunto cuáles son los argumentos del Tec para que este semestre no sea 100% presencial.

Manuel Castro Badilla, Escazú

