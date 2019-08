Gracias al ministro por pensar que no podemos malgastar recursos que pagaríamos entre todos si se solicitara un crédito a las instituciones financieras internacionales. Es una lástima que el Conavi no piense igual, en vista de las declaraciones de Mario Rodríguez en alusión a revivir la radial a Desamparados. Tanto la estructura administrativa como la operativa de Conavi, ¿en que están? No tienen conocimiento de obras planificadas con mucho tiempo y esperan a que el país se endeude para iniciar los estudios necesarios. Así podría entender por qué se encarecen los proyectos para la construcción de vías. Ya no sé si hace más daño la inoperancia del Conavi o las huelgas.