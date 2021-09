Cartas a la columna: Vacunatorios vacíos

Ahora que inoculan a gente más joven, los vacunatorios están vacíos. No se trata de dar refrescos o poner música bonita para atraerlos, como alguien propuso, porque a las nuevas generaciones no les interesa, a pesar del riesgo. Se creen inmunes. Alguien dijo que la covid-19 tiene como propósito disminuir la población mundial, y a la larga estamos ante una una selección natural.

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Papel del maestro

Escuelas y colegios han asumido a lo largo de los años la responsabilidad de la educación, especialmente, al considerar la falta de tiempo de los adultos, además del desconocimiento de lo esencial que es el compromiso de la familia. Y, a pesar de que se les ha recalcado su trascendencia, continúan las creencias de que el éxito escolar recae en los docentes.

Resulta fundamental considerar que los jóvenes son intrínsecamente activos y responsables de su propio desarrollo, entendiéndose este como un proceso dinámico de cambios cuantitativos y cualitativos que se producen a lo largo del tiempo, en el curso del cual se reestructura la organización personal en interacción con el medio a través de la epigénesis y la adaptación, que en este caso tiene relevancia ya que, en el contexto actual, los menores deben responder de manera exitosa por sí mismos, con la finalidad de evitar el desequilibrio asociado a alguna situación ambiental específica que desborde la capacidad de afrontarla.

Las capacidades de niños y adolescentes son constructivas, es decir, que el conocimiento que poseen en este momento afectará la percepción y el procesamiento de nueva información en el futuro. Por lo tanto, es el momento de ver a los maestros como lo son, una luz que guía el camino, y que el involucramiento de los responsables, del alumnado y otros actores de la comunidad es igual de primario.

Samantha Saborío Milgram, Curridabat

Falta pensamiento

La propuesta de aumentar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) con el objetivo de destinar el monto adicional a una pensión complementaria encarecería todos los productos que consumimos y no toma en cuenta que quienes estamos pensionados deberíamos ser exentos. En cuanto a los matrimonios, cuando solo uno va a un supermercado o tienda, a este se le acreditaría el porcentaje, lo cual sería injusto.

¿Qué se haría con el dinero recaudado de las personas que no cotizan para ningún régimen? Estas son solo algunas interrogantes.

Gerardo Arias González, La Unión

Necesita medicamento

El sistema usado para citas en la clínica Moreno Cañas es pésimo. Hay que llamar a un número de 9 a 10 a. m., pero hice 197 llamadas y no me contestaron. Padezco una enfermedad crónica, ya casi no tengo medicamento y para que un especialista me lo prescriba debo ir a Medicina General, pero no puedo sacar cita porque no atienden telefónicamente.

Gabriela Guerra Umaña, San José

Imprudencia

El 18 de setiembre un chofer de buses de la empresa Alfaro usaba el teléfono a cada rato, lo cual está prohibido. Hice múltiples llamadas para reportarlo, pero no contestan. Es necesario que el conductor no esté distraído porque puede causar un accidente.

Carlos Esquivel Coronado, Santa Ana de Nicoya

Pruebas PCR

Gobernar es tomar las acciones necesarias para beneficio del país y sus habitantes. El interés colectivo prima sobre el individual. La pandemia de covid-19 es una emergencia que demanda el máximo esfuerzo y acción valiente, decidida e inmediata para tratar de controlarla.

La variante delta la trajeron los viajeros. Por eso, debe exigirse una prueba negativa, como en Estados Unidos y otros países. No efectuarlo es un acto negligente e irresponsable.

Por otra parte, la vacuna a los habitantes del país mayores de 18 años (en el futuro desde los 5) debe ser obligatoria. Si no existe roce constitucional, ¿qué espera el gobierno para acatarlo?

Debería exigirse el carné de vacunas para ingresar a restaurantes, comercios, templos, estadios, etc. No es ninguna nimiedad, han muerto unos 6.000 costarricenses y hemos gastado muchos millones de colones en la atención de infinidad de pacientes. Actúen.

Carlos Ponchner Lechtman, Escazú