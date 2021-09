Cartas a la columna: Vacunas pendientes

Para aplicar las vacunas pendientes, debemos ser agresivos, creativos y pragmáticos. A muchos jóvenes no les preocupa, no les interesa y hasta se oponen a aplicarse la vacuna. Olvidemos viejas costumbres o paradigmas. Debemos reinventarnos. La necesidad es apremiante.

Debe informarse, oficialmente y con toda claridad, los lugares y horarios de los vacunatorios, que deben ser lugares accesibles, agradables y con todos los servicios. Sin filas a la intemperie.

Los vacunatorios deben tener un sistema de sonido con música de fondo agradable y relajante. El ambiente debe ser festivo, alegre y no hospitalario o de oficina. La empresa privada, las organizaciones religiosas, los colegios profesionales, los sindicatos, etcétera se deben mostrar unidos. Solo reuniones y publicaciones no son suficientes. Se requiere acción.

¿Y por qué no? Se puede ofrecer un refresco, una gaseosa, un helado, una hamburguesa, un plato de pinto, unos tacos, un tamal, un gallo, unas alitas de pollo, unas papas fritas, un pedacito de lotería para estimular a la población para que se acerque a los vacunatorios. En otros países lo realizaron con mucho éxito.

Carlos Ponchner Lechtman

San Antonio de Escazú, San José

Compra de lámparas

En marzo del 2021, hice una compra de unas lámparas solares, por más de ¢750.000, en Ferretería Brenes. Al instalarlas no funcionaron, llamé a la ferretería y me dijeron que las tenía que llevar, asumiendo yo el costo de la desinstalación, porque fue un lote que venía dañado. Así lo hice, al volver a instalar las nuevas, no me funcionaron tampoco y la solución que me dan es que las vuelva a llevar, volviendo a pagar la desinstalación e instalación. No me parece justo.

Alejandra Víquez Rockbrand

Cartago

Publicidad del INA

El INA ha dejado de lado su prioridad de formación profesional en carreras técnicas con mayor demanda laboral. Sorprende la publicidad actual, donde promueve básicamente programas de capacitación. Aunque muy bonita la publicidad, el INA dejó de lado su misión institucional de fortalecer la formación acorde con la demanda de empleo.

Existe una población que ha cursado hasta el tercer ciclo o la secundaria completa, que desea continuar estudiando. El reto del INA es ofrecer las carreras de técnicos que las empresas están dispuestas a contratar. Para eso cuenta con la capacidad instalada en todo el país y el presupuesto idóneo.

José Rugama Hernández

San José

Giro en la General Cañas

Cuando se transita por la autopista General Cañas, por el cruce de Plaza Real Cariari, en Belén, se observa una presa en el sentido San José hacia Alajuela. Los vehículos incluso bloquean la parada de autobuses de dicho centro comercial, en perjuicio de los usuarios.

Sugiero, después del puente Orlich, hacer un riso o giro a la derecha para que los vehículos que van hacia Belén no tengan que pasar por el semáforo sobre ese puente, sino que ingresarían directamente, de forma expedita y sin contratiempo. Lástima que no se incluyera en los OBIS (Programa de Obras Impostergables).

Randall García Chacón

Alajuela

Cloaca al aire libre

Llevamos mucho tiempo pidiéndole a la Municipalidad de Alajuela que nos repare una parte de un caño, que una vecina utiliza como cloaca al aire libre y vierte las aguas negras, y no ha hecho nada. Cuando llueve, se rebalsa por toda la calle y se mete en las casas de algunos vecinos. Súmele el olor fuerte que se propaga por todo el sector.

Aduce la municipalidad que tiene que entubar toda la calle y que para eso se necesita más de ¢200 millones. Pero nosotros lo único que queremos es que nos repare ese pedazo y luego venga el entubado. Pero no, tendremos que esperar quién sabe cuántas enfermedades y quién sabe cuánto tiempo para que vengan a hacerlo.

Lo mismo pasa con los reductores de velocidad que les pedimos hace ya bastante tiempo, dormirá el sueño de los justos.

Olman Paut Mora

Alajuela