Me uno a las recientes quejas con respecto al servicio que está prestando Telecable, no solamente por las constantes caídas en la velocidad de Internet, sino también por la eliminación de una serie de canales y señales de HD que podían sintonizarse sin las cajas digitales, entre los cuales están los nacionales 6, 7, 8, 11 y 13 y los internacionales CNN en español, Fox Sport 1, 2 y 3, ESPN 1 y 2, TyC Sports y TDUN y otros más. No obstante haber solicitado la caja digital, tampoco los transmiten. Como si fuera poco, comunicarse con ellos por teléfono es sumamente difícil. Por otra parte, anuncian una serie de canales nuevos, los cuales nunca salen en la parrilla.