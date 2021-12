Cartas a la columna: Unos hacen y otros deshacen

Hace pocos días, la Municipalidad de Esparza asfaltó varias calles del centro. Lastimosamente, la calle donde vivo no calificó para tales trabajos, como siempre.

Todos nos alegramos por las mejoras, pero el júbilo nos duró poco. Ya llegaron los destructores de Acueductos y Alcantarillados a deshacer el trabajo recién efectuado. Me comuniqué con la Municipalidad, con el fin de que me explicaran la relación entre el despilfarro y la falta de coordinación institucional.

Les ahorraré las patéticas explicaciones resumidas en los comunes “así son las cosas” y “siempre pasa eso”. Así se va el dinero que nos cobran en impuestos eficientemente a partir de enero.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Decepcionado del PUSC

He apoyado los lineamientos del Partido Unidad Social Cristiana, pero la actitud de Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz y otros diputados de su bancada deja mucho que desear. Apoyan una acción de inconstitucional contra la ley de empleo público, aunque yo creía que solo en la mente de Villalta podía caber. Y pensar que Abarca tiene aspiraciones presidenciales. Como agrupación seria y de principios, debería pensar en expulsarlos del partido.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Trabajo no efectuado

Compré una casa a la empresa Eurohogar. Pagué un trabajo adicional en los cielorrasos que no se hizo, como lo constató el ingeniero encargado del proyecto. Ha pasado un mes y no me devuelven el dinero.

Marco Fernández Montalto, San José

Resolución injusta

En las escuelas de derecho, hay una materia fundamental, que es el Derecho Probatorio, y en ella aprendimos que existe una institución que se conoce como hecho notorio y, dada la contundencia y evidencia obvia, no admite prueba en contrario: por ejemplo, la existencia de Costa Rica como nación ubicada en Centroamérica, la existencia de la Torre Eiffel en París o la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Tampoco hay que probar la existencia de Albino Vargas Barrantes ni su condición de líder sindical que hace años se desempeña como secretario de la ANEP.

Él nunca ha disimulado, ni maquillado, ni atenuado su actividad en distintas circunstancias que afectan la vida nacional, por el contrario, es de público conocimiento su manera de expresarse y manifestarse sobre los sucesos sociales, entre estos, su invitación abierta al alzamiento general contra el proyecto de empleo público.

Las manifestaciones no fueron subrepticias, sino un alarde de poder esgrimido por el dirigente sindical. Costa Rica toda conoció de su comportamiento a través de los medios de comunicación. Por tanto, la exigencia de un video original para sustentar una sentencia es un caso patético de prevaricación impune.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Café ayer y hoy

El café se antoja como una pausa en la jornada, necesaria para recargar energías y relajarse disfrutando de su sabor y aroma, que se ha convertido en una tradición en gran parte del mundo moderno. El café tiene propiedades relajantes y a la vez estimulantes. Muchas anécdotas, ideas y emprendimientos han ocurrido bajo la influencia de una taza de café.

Aunque sus orígenes se pierden en el tiempo, existe una entretenida historia acerca del descubrimiento. Un pastor de Abisinia (hoy Etiopía) llamado Kaldi notó que las cabras que cuidaba se volvían más activas tras probar las bayas de un arbusto que crecía en las laderas de las montañas. Dominado por la curiosidad, probó los frutos y experimentó un inusual estado de vitalidad.

Entonces, decidió llevar su descubrimiento a un monasterio de la región para obtener el sabio consejo de los monjes. Estos, luego de examinar los frutos, prepararon una infusión y encontraron que conservaba las propiedades estimulantes. Desde ese momento, según la tradición, es un recurso idóneo para ayudarles a mantenerse despiertos durante sus rezos y vigilias.

Se calcula que en el año 1720 empezó a cultivarse café en América, en la isla de Martinica. A finales del siglo XVIII comenzó en Costa Rica. El primer cafetal registrado perteneció al religioso Félix Valverde, y estaba ubicado en las cercanías de la avenida central.

Una buena parte de la población desconoce el legado y trascendencia que la agricultura del café aporta al desarrollo del país y tampoco consumen café de calidad para apoyar el esfuerzo de los productores.

Robinson Rodríguez Herrera, San Pedro de Montes de Oca