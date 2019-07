Trajo a mi mente un antiguo proverbio chino: “El que no sabe, y no sabe que no sabe, es un necio; hay que evitarle. El que no sabe, y sabe que no sabe, está extraviado; hay que guiarle. El que sabe, y no sabe que sabe, está dormido; hay que despertarle. Pero el que sabe, y sabe que sabe, es un sabio, ¡hay que seguirle!”.