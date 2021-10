Cartas a la columna: Uber se quedó con un paquete

El viernes 3 de setiembre se me quedó una bolsa en un vehículo de Uber. Llamé al chofer, pero no contestó, le mandé mensajes por medio de la aplicación y tampoco obtuve respuesta. Me comuniqué con Uber y me recomendaron que siguiera insistiendo, pues tal vez el conductor estaba ocupado y no podía atenderme. Les comenté lo sucedido y me pidieron llenar un formulario; sin embargo, tampoco ha dado resultado. Lástima que los encargados de la aplicación no son tan amables como al principio.

El contenido del paquete asciende a ¢40.000 en compras de varios alimentos. Anteriormente, me cobraron dos carreras que nunca hicieron, porque los conductores cancelaron los viajes. El banco aduce no poder hacer nada al respecto.

Álvaro Olivier Ramírez Espinoza, Calle Blancos

Problema con Wink

Desde hace varios días no puedo recibir ni retirar dinero de mi cuenta con Wink. Les he enviado varios mensajes por correo electrónico y por chat, mas nadie me responde. Coopenae dijo que reportarían la situación para que alguien se pusiera en contacto conmigo, pero esto tampoco ha sucedido.

Una entidad financiera, puesto que maneja fondos de terceros, debe ser más accesible para sus clientes.

José Daniel Seco Padilla, San José

Política inadecuada

Al pagar en Ópticas Visión pasaron mi tarjeta por un dispositivo, de izquierda a derecha, sin mi permiso, según dijeron, para leer los datos. Luego la llevaron al datáfono, colocado en una mesa atrás. Dos acciones que preocupan mucho porque nunca me había pasado algo similar.

No es buena política porque genera desconfianza. Tampoco deben tocar la tarjeta, cada quien debe pasarla por el datáfono, para eso tienen chip. Puse la queja y nadie la ha respondido.

María del Mar Burbano Molina, Guanacaste

Inestabilidad eléctrica

En la urbanización Montealegre, ubicada en Zapote, son constantes las interrupciones del servicio de energía que le contratamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, independientemente de la temporada del año.

Esto se refleja en picos de voltaje, desconexiones y conexiones que pueden dañar electrodomésticos o dispositivos electrónicos. Los apagones suelen ocurrir entre las 2 y 3 de la tarde y se mantienen hasta la medianoche, o la madrugada inclusive.

Lastimosamente, no nos descuentan las horas y horas que permanecemos sin electricidad, lo cual contrasta con el servicio eficiente y loable del que la Compañía se vanagloria. ¿A quién tenemos que acudir los vecinos en busca de una respuesta sensata?

Guillermo Vargas Pérez, Zapote

Problema resuelto

Con respecto a la carta enviada el 8 de setiembre, Davivienda se comunicó conmigo, y de forma muy eficiente se resolvió el problema. Se hicieron responsables y reconocieron la promoción en la compra realizada, como lo había ofrecido la tienda.

Ronald Villalobos Monge, San José

En pro del bien común

En un país con cierta educación, no es aceptable la resistencia a la vacunación. Parece más una forma de aparentar, alardear o incluso politiquear. Las vacunas no son un mito sino una realidad probada, y estas deberían ser obligatorias por el bien común, como eran vistas en el pasado.

Todos tenemos derecho a resguardarnos de un posible contagio, y si algunas personas no quieren vacunarse deberían ser sancionadas.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Vivir alegres

Entender lo que está pasando en el mundo es bastante complicado. Los factores financieros y sanitarios se funden con una actitud nueva del ser humano dentro la sociedad.

Los acontecimientos se suceden sin mucho aviso, y algunos vemos el espectáculo del presente como si fuera una película de horror o misterio. Pero la vida sigue su curso normal. Los colores y las formas de la naturaleza continúan dando espacio a la esperanza, cual sonrisa de un recién nacido. Lo que tiene que venir vendrá.

Salvar la alegría parece ser hoy el principal antídoto para no dejarse llevar por una corriente negativa. Cuando pensamos con alegría, el universo se mueve a nuestro favor. Damos síntomas de solución. Sentimos palpitar nuestros corazones en la dirección correcta y más allá de toda interpretación de la situación actual.

Alegría nos da ser. También alegría nos da tener la posibilidad de alcanzar sueños. Alegría es ser libres y escoger.

Gustavo Halsband Leverato, San José