Yo acostumbraba a caminar medio kilómetro hasta la plaza San Marcos, en Venecia. Una noche me desvié un poquito y nunca la encontré. Pedí ayuda, y un argentino me guió. Casi amaneciendo, llegué a mi destino. La imaginación me aconsejaba seguir, pero la mayoría de los pasillos y las construcciones son similares. En esos casos, lo mejor es no arriesgarse.