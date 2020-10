Me uno a los comentarios de Eugenia Soto Suárez (“Cartas”, 25/10/2020) y Ana Guiselle Araya (“Cartas”, 23/10/2020). En mi caso, Uber Eats no me paga. Cuando uno, como repartidor, recibe pagos en efectivo y le deposita a la empresa, estos no aparecen, a pesar de haberles enviado los comprobantes. Como consecuencia, no hay manera de que me depositen lo que me corresponde. Desde agosto me deben dinero. En su página de “ayuda” nadie da solución a los problemas, y dicen una y otra vez que ya resolvieron el problema.