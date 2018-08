El 11 de este mes me cobraron cerca de ¢1.000 por un viaje en Uber que no efectué ni pedí. El conductor dijo que esperó por mí y yo no llegué, por lo cual se retiró. Sin embargo, hace como dos semanas, ese mismo conductor me prestó un servicio muy similar. Tuve que darme de baja de la plataforma y cambiar la tarjeta, cuya sustitución me costó $40. Insto a que la gente revise de forma periódica su estado de cuenta.