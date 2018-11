El 30 de agosto solicité, como tantas otras veces, el servicio Uber del aeropuerto Juan Santamaría a mi casa. El monto me pareció razonable y acepté. El viaje transcurrió con normalidad y el chofer mencionó que, para evitar situaciones engorrosas a la hora de buscar pasajeros, usaba el parqueo del aeropuerto. Días después, vi un cargo adicional de Uber que no coincidía con ningún servicio tomado. Envíe un mensaje por medio de la aplicación y me respondieron que mi viaje del aeropuerto tiene un adicional por el estacionamiento. Esto me molestó mucho y les hice saber que durante mi viaje no se usé ningún parqueo; sin embargo, el cobro no fue eliminado porque excedí los 30 días para reclamar.