Como siempre, las sinestesias estuvieron presentes en sus palabras y en cada nota acariciada. No me alcanzaron los segundos y pentagramas para preguntarle lo que me inspiró desde el escenario con mirada centelleante: ¿Cuál es la tonalidad de las ciudades centroamericanas? Gracias, estimado maestro. Me despido con una sonrisa, otra rosa y un eterno silencio.