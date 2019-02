Me alegra mucho conocer la posición de los rectores de las universidades, quienes defienden los recursos asignados al presupuesto para mantener la educación superior en el país, pues se trata del mejor capital disponible para enfrentar el futuro de nuestra sociedad. Lo que no me alegra es que, así como defienden sus presupuestos, no quieran colaborar con el país en momentos de crisis y ajustes necesarios para ordenar nuestra economía nacional y mantengan su defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuando nos damos cuenta de que destinan cantidades muy grandes (¢60.000 millones) al pago de anualidades. ¿No les alcanza el salario para vivir? Mientras, los demás tenemos que hacer sacrificios para sobrevivir. ¿Qué es lo que tanto defienden los rectores de las universidades públicas?