Cartas a la columna: Tuba Creek no recibe agua potable

El agua que llega a las casas en Tuba Creek contiene una veces arenilla u otras partículas, o exceso de cloro. En ocasiones, ni siquiera podemos lavar ropa. Es necesario que tomen conciencia del daño a nuestra salud.

Lisbeth Ramírez Jiménez, Tuba Creek

Respuesta del TSE

Con respecto a lo planteado por Fernando Cordero Alvarado («Cartas», 11/10/2021), el TSE rechazó de plano la consulta de la Asamblea Legislativa por dos razones: primero, porque las consultas al órgano electoral deben ser de alcance general, no de casos concretos; segundo, porque si la tramitaba, estaría adelantando criterio con respecto a un eventual recurso de amparo electoral del diputado Melvin Núñez Piña.

Las causales para cancelar la credencial a un diputado están definidas en la Constitución Política.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Firmeza frente a antivacunas

Muchos estamos cansados de las restricciones y deseamos salir pronto de la pandemia. He apoyado a la Defensoría en sus justas luchas, pero ahora se equivoca: la salud de la mayoría está por encima de los caprichos de unos cuantos.

Concuerdo en que algunos no sean inoculados por razones médicas, pero por argumentos como el supuesto chip y el signo de la bestia —por citar solo dos— no. El Ministerio de Salud debe ser firme y no ceder a exigencias infundadas.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Cita para examen teórico

En varias ocasiones he tratado de sacar cita para el examen teórico de manejo; sin embargo, siempre topo con los mismos problemas en la plataforma del Cosevi. Como es un sistema antiguo, no admite tantas personas conectadas al mismo tiempo, y, por eso, se cae el sistema.

Hanzel Sanabria Alfaro, Siquirres

Traje de Arturo Calle

A finales de junio del 2021 compré un traje en la tienda Arturo Calle de Plaza Lincoln, un traje de ¢200.000 que utilizaría el 28 de agosto en mi boda. Lo guardé con cuidado, lo usé esa única vez y una parte de la tela del pantalón se dañó; así, sin más.

Fui a la tienda a reclamar la garantía. Tardaron casi un mes en rechazarla, me brindaron el correo del gerente comercial, al cual escribí, pero nunca recibí respuesta. Uno acude a tiendas de diseñador por calidad, servicio, prestigio y garantía. No recibí nada de eso. Gasté de más en un traje de mala calidad por el que finalmente nadie responde.

Manuel Avendaño Arce, Santo Domingo de Heredia

Prescripción

Nuestra querida patria se nos hizo una adulta muy mayor. Tiene 200 años de vida independiente; sin embargo, algunos políticos y malos compatriotas no han sabido cuidarla, se han aprovechado de sus posiciones y de vacíos legales para sustraer sistemáticamente la riqueza y, por ende, han originado la pobreza de sus indefensos hijos.

Tras una serie de escándalos de corrupción, es muy poco o casi nada lo que la pobre patria ha podido recuperar, ya que algunos vivillos logran evadir la justicia con subterfugios. De eso modo, consiguen que el tiempo pase y la memoria de los hijos de la patria olvide tales hechos.

Juan M. Rojas Brenes, San José

Crímenes sin castigo

El asesinato de seis personas en Buenos Aires de Puntarenas es reflejo de una situación gravísima, y la política de los gobiernos anteriores y del actual es más protección para los delincuentes.

La ley no es pronta ni cumplida, las penas son laxas, los delincuentes se han empoderado. Debemos buscar urgentemente dónde comenzó este brutal cáncer. El gobierno anterior liberó a miles de delincuentes, entre ellos narcotraficantes, y les colocó tobilleras, de las cuales es posible deshacerse. El pueblo sigue pagando los platos rotos. Estamos encerrados en nuestras casas y nuestros negocios los tenemos enrejados.

Es lamentable la detención de una persona por no usar mascarilla. Es tiempo de que los gobiernos se amarren los pantalones y dejen de proteger más a los delincuentes que a la ciudadanía. Presentar una denuncia por robo es caso perdido, el Ministerio Público no hace nada, transcurren los años y persiste la impunidad.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Nuevo camino

Talamanca estuvo incomunicada porque las fuertes lluvias dañaron el puente sobre el río La Estrella, en Penshurt. El camino por Valle la Estrella hacia Talamanca es una ruta estratégica, por lo que debe mejorarse con el fin de que sea otra opción para los buses.

Por otra parte, el puente provisional es peligroso, la carretera está llena de huecos y genera grandes presas que retrasan las labores de los ciudadanos.

Andy Selena Alvarado Villanueva, Valle la Estrella

Paso en malas condiciones

La carretera desde Coopepará hasta el bar Las Juntas, y de ahí a mano izquierda hacia la calle Momo, en San Luis de Santo Domingo, es intransitable. Está destruída, abundan los huecos y en la entrada aún se ve la fecha del medio mantenimiento que le hicieron en el 2020. Imagino que por la mala calidad del trabajo no resistió. Como usuario de la vía, pido hacer las reparaciones antes de que empeore.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia