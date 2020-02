Paseaba por la punta en Puntarenas y retrocedí 60 años. Me ubiqué en el mismo lugar de la playa donde me bañaba con mi hermana y mi hermano, quienes físicamente ya no están. Tres meses de vacaciones junto al mar. Nuestro amigo, un pescador artesanal curtido por el sol, nos hablaba del respeto hacia el mar. Sus anécdotas nos encantaban y sus consejos sirvieron para toda la vida, como, por ejemplo, que las corrientes en la playa de Puntarenas circulan de oeste a este, cuando hay marea alta, y de este a oeste, cuando hay marea baja.