Cuando llegó el día, el médico me atendió cinco minutos. Me explicó que deben operarme; sin embargo, no hay espacio, por lo cual me recomendó ir cada mes al hospital para preguntar cuándo iban a ponerme en la lista. Desconozco cuántos años más me harán esperar. Pido al personal de Salud recordar que su profesión está destinada al servicio de los enfermos, quienes vamos a ustedes por necesidad, no por capricho.