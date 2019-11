Todos los días reviso mi cuenta y no me han hecho el reembolso. No es la primera vez que me pasa. Por un viaje de mi trabajo a la casa, que cuesta ¢4.800, me rebajaron ¢10.350 y nunca me hicieron el reintegro. Presenté la queja por escrito en las oficinas en Plaza Antares, el 6 de noviembre, no la recibieron y me exigieron que me retirara. Les dije que solo quería que recibieran la nota o que me permitieran hablar con el gerente, y manifestaron que no tenían.