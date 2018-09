Salí con mi abuelita de 87 años del hospital Calderón Guardia, tomamos un taxi, y como vivimos a los 800 metros, el taxista se puso malcriado y empezó a decir que le desgraciamos la carrera. Ese día estaba lloviendo mucho, el conductor vio que me costó subirla y me exigió apurarme porque le estaba mojando el vehículo. Además, no me di cuenta de que no puso la maría, al llegar a la casa se detuvo en el caño, no en la rampa de la casa de mi abuela; le pagué con un billete de ¢2.000 y no me dio vuelto aunque siempre me cobran entre ¢700 y ¢850. Eso ya me había pasado con mi papá; debí denunciarlos en ese momento.