A una hermana le diagnosticaron cáncer de mama hace cuatro meses y aún espera el tratamiento. Le realizaron exámenes, le indicaron que es mucho más grande que otros que han visto, pero ahí sigue a la espera de que le den la cita para el catéter y el tratamiento. El cáncer no se detiene, sigue, avanza, ¿Por qué si hay tanta publicidad sobre prevención y detección a tiempo hay que esperar cuatro meses –y más– para el tratamiento? Y no es la única en esta situación. Por favor, humanicemos más estos procedimientos, que luego no tengamos que lamentar porque las estadísticas son desfavorables. Al final parece que lo más importante son las estadísticas.