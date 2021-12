Cartas a la columna: Transporte seguro de mascotas

Parece increíble que luego de décadas de reglamentar el transporte seguro de animales vivos en aviones, a través del convenio con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en un país amante de la naturaleza y los animales, como lo es Costa Rica, un perrito muera sofocado entre las maletas de un autobús por la negligencia de empresas desinteresadas e impunes.

La Secretaría Nacional de Salud Animal (Senasa), como rectora del bienestar animal, debe actuar.

Gerardo Huertas Arias, San José

Ley de empleo público para todos

Dejar instituciones fuera de la ley que regulará el empleo público no tiene sentido. No encuentro diferencia entre un empleado bancario y uno universitario, tampoco entre un funcionario del Poder Judicial y uno de un ministerio. Todos son servidores públicos pagados con recursos del presupuesto nacional.

En esas instituciones los salarios y beneficios son de los más altos. Que queden por la libre les permitirá seguir definiendo la política salarial, y ya sabemos que no tienen jefes ni superiores que los regulen. Todavía hoy un magistrado sigue tratando de mandar a la Sala Constitucional lo que queda del proyecto de ley de empleo público.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Día feliz por cero muertes por covid-19

Nunca antes, como el 9 de diciembre, había concedido al número cero la importancia que merece. Apareció por primera vez en las estadísticas de la pandemia, después de 17 meses: cero defunciones. Sonreí con cierto alivio, agradecimiento y orgullo nacional por ese espacio en blanco. Es el resultado de un eficiente equipo de trabajo integrado por científicos, farmacéuticas, autoridades y ciudadanos responsables.

Cuando el virus amenaza con una nueva variante, designada con la letra ómicron del alfabeto griego, es válido levantar un estandarte con un gran número cero, símbolo de la nada, que en este caso se convierte en símbolo de resistencia. El número cero, creado por sabios matemáticos de la India en el siglo IX, fue un aporte fundamental para el desarrollo de las matemáticas; posteriormente, fue bautizado en Europa con el nombre zero, proveniente del latín zephyrum.

Haber logrado en un día cero defunciones, cuando en cierto momento hubo un pico de 810 en el mismo lapso, me alienta a disfrutar de las brisas de diciembre y esperar con menos estrés, pero sin descuidarme, la tercera dosis de la vacuna.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Pide arreglo de pago al Banco Nacional

Yo pagaba ¢130.000 mensuales al Banco Nacional por un préstamo. Como dejaron de debitar el monto de forma automática de mi cuenta, fui a preguntar qué pasaba. Un funcionario de cobro administrativo me dijo que por ser un buen cliente salí favorecido con tres meses en los que no se me rebajaría la cuota debido a la pandemia.

Le contesté que estaba en desacuerdo porque después iban a cobrarme todo junto. Según el funcionario, luego ampliarían el plazo. Yo estaba sin trabajo cuando me llamaron para informarme de que estaba retrasado y, si me pasaba de 90 días, procederían con el cobro judicial. En ese momento, la mora alcanzaba 70 días, y, según se me explicó, con el depósito de ¢188.000 era suficiente.

Llevé el dinero; sin embargo, no se trataba de abonos, sino del costo de los trámites administrativos. Finalmente, me fijaron una cuota de ¢300.000 al mes, imposible de pagar, pero solicité un arreglo, a lo cual se negaron.

Intenté infructuosamente hablarlo con un gerente o jefe de cobro administrativo. Me di por vencido y no volví más. Tuve que buscar un abogado y estamos esperando el juicio. Intenté otra vez pactar un arreglo de pago, pero afirman que, como el caso lo tiene un juzgado, debo pagarles ¢3.600.000 o buscar una carta de un contador público y dos fiadores. Estoy desesperado.

Wagner Segura Quesada, Uruca

Falla en Sinpe a través del BAC

El BAC me retuvo dos veces las transferencias efectuadas por medio de Sinpe. No sé qué estará pasando en el sistema, pero el dinero llega al destinatario días después. El BAC debe solventar el problema.

Mario Fallas Moreira, Barva