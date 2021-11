Cartas a la columna: Trampa numérica

Existen dos criterios para dar la información sobre los resultados de determinada actividad: el total de participantes y por medio de porcentajes.

Cuando se utiliza únicamente el porcentaje, se esconde gran parte de la información. Por ejemplo, el director de una escuela técnica dice que este año lograron aumentar la matrícula para la formación de técnicos en refrigeración un 50 %. Eso impactó. Pero resulta que ese 50 % fue calculado con base en una población de ocho elementos, es decir, la cantidad real del crecimiento fue de cuatro estudiantes.

El reporte de la prensa acerca del triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua dice un 75,5 %. Lo mejor es presentar los datos que originaron ese porcentaje y otros relevantes que se dejaron fuera.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Canales eliminados

Mi marido y yo disfrutamos un regalo para el espíritu: «La Missa Solemnis», de Beethoven, transmitida por el canal 117. Habría sido algo perfecto, si no hubiera estado plagada de problemas de sonido, como lo sufrimos a diario en los demás canales.

Pedir cuentas o explicaciones a Cabletica es tarea vana: o no contestan, o no saben nada, o no resuelven. Tengo varios años de reclamar la reincorporación del canal Arts, único en su género por su dedicación exclusiva a la cultura en todas sus formas; sin embargo, aunque es gratis, no ha habido forma de lograrlo.

Una vez me dijeron que «no había espacio»; no obstante, abundan y se repiten los canales de novelas, de deportes, de música popular, de fábulas... Me parece bien que se complazca a todos los públicos, lo que no entiendo es por qué quienes reclamamos algo netamente cultural no seamos parte de ese público.

La RAI fue sacada de la parrilla, también eliminaron los subtítulos de TV5, privando a quienes no dominan el francés de sacar provecho a los valiosos programas que el canal ofrece. Yo soy francesa, pero mi marido es costarricense y no habla francés. Durante mucho tiempo vimos juntos los programas de TV5 gracias a los subtítulos. Y, seguramente, al igual que a nosotros, les ocurre a muchas personas más. Es una lástima.

Anne Marie Gabarain Dubois, Coronado

Estudios inexistentes

Parece que comenzó la campaña presidencial de 80 días, con interrupción navideña. Entre los aspirantes, aun entre aquellos que solo pretenden una curul, se perciben algunas propuestas sobre impuestos, transporte ferroviario urbano, gas metano, petróleo, riqueza mineral y rechazo a la vacunación obligatoria, que se anuncian con el común denominador de que se basan en «muchos estudios»... en su gran mayoría desconocidos por inexistentes.

Freddy Pacheco León, Heredia

Actitud imperdonable

En lo que va de esta administración, no había oído hablar del diputado Harllan Hoepelman, ni para bien, ni para mal… pero que vergonzoso es salir a la luz pública por un acto tan infantil como estar jugando tetris en el celular mientras se discutía en el plenario el proyecto de empleo público con las observaciones de la Sala Constitucional.

Por más aburrido que sea el tema, les pagamos para estar atentos a las discusiones y aprobar leyes que beneficien al país, no para distraerse mirando para el techo y menos para estar jugando con el teléfono celular. Qué decepcionante fue verlo aparecer en los medios de comunicación por este tipo de acciones irresponsables e inmaduras.

Maria del Carmen Rojas Rojas, Tibás

Escándalos diarios

No hay palabras para describir la corrupción que existe y seguirá existiendo en el sector público. Todos los días estallan nuevos escándalos, y lo peor es que parece ya algo normal porque quedan en la impunidad a causa de procesos que duran años y sin posibilidad de recuperar el dinero.

Instituciones donde nadie es responsable se prestan para que todos se sirvan a manos llenas de los recursos públicos. Una solución sería imponer penas fuertes a los jerarcas.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Agua contaminada

Es un orgullo para Costa Rica el premio otorgado por la Royal Foundation gracias al cuidado de los bosques, pero que mal por el pésimo manejo del agua. Creo que muchos nos iremos de este mundo sin ver bellos bosques con un servicio de alcantarillado que haga tratamiento de aguas residuales. Estas plantas son capaces de producir gas metano para energía limpia y fertilizantes orgánicos. Cuidar los bosques con agua contaminada es una ironía.

Óscar Álvarez Másmela, Escazú

Horas extras

La pandemia lo ha demostrado: los empleados del sector sanitario, guardacostas, policías y bomberos trabajamos horas extras, en jornadas extenuantes, porque es una necesidad social. Lo mínimo que deben hacer quienes nos gobiernan es eximir ese tiempo del impuesto sobre el salario. Impuesto cuyas tasas, obviamente, debieron ser calculadas como una jornada ordinaria.

Carlos Mauricio Vargas, San José