Me duele ver cómo, de manera vertiginosa, Costa Rica va a la disolución y a la inviabilidad institucional y jurídica, debido a una minoría selectísima, que legisla contra la Constitución, contra el bien común y contra el interés general de los asociados, en derroche de cinismo y desfachatez; un gobierno que, lejos de gobernar, desgobierna; y una justicia que no es pronta ni cumplida y, por tanto, no es justicia, y en la que los administradores prefieren ser miembros de un gremio sindical en lugar de encarnar la majestad del Estado.