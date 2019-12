El 26 de diciembre solicité a través de Glovo un pedido en Pizzería La Zona, en la Aurora de Heredia. Como hubo hora y media de retraso, envié dos mensajes a Glovo, los cuales muy amablemente me contestaron. Una hora y 45 minutos después, me llamó el mensajero y me dijo que tenía 45 minutos de estar esperando la orden. Le pedí hablar con el joven de la pizzería y su trato no fue adecuado, aunque admitió que la culpa era del restaurante. Espero que le den capacitación al personal del negocio para atender mejor a los clientes.