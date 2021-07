Se me manifestó, también, que el servicio tendría un costo único de ¢38.800 por contrato, incluido el plan de telefonía. Pero les dije que no me interesaba porque cuento con otro servicio, pero insistieron en que era parte del paquete. También afirmaron que el monto no variaría, puesto que los servicios fueron colonizados, por tanto, no lo afectaría el tipo de cambio.