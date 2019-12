No se subraya que hay más de setenta centros de estudios superiores y solo cinco estatales. Lo gravísimo es que desde hace diez años los planes y programas de la educación privada no han sido modificados, no existe fiscalización ni control alguno del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup); es más, el Consejo ha aceptado su incapacidad al no existir reglamentos o directrices que lo faculten para presionar o controlar las universidades que funcionan a su antojo.