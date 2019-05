Jóvenes de 18 a 25 no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque abandonaron la escuela y el colegio, no hablan inglés ni manejan computadoras. O sea, sirven para barrer y batir mezcla. Ah, pero eso no les gusta; quieren ser gerentes. Amenazan con irse del país. Que les vaya bien afuera: batirán mezcla, barrerán calles y no les importará porque no los ven.