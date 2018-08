¿Por qué el gobierno insiste en el IVA para la canasta básica y no a las zonas francas? Sencillo: aunque sea un IVA de un 1 %, las zonas francas lo verían como una amenaza futura. Saben que lo pueden aumentar en cualquier momento y si no les gusta se van del país; mientras que la mayoría de los productores de la canasta básica son empresas o empresarios identificados con Costa Rica, y si en el futuro se sube el IVA, como probablemente pase, no tienen la opción de irse.