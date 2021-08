Cartas a la columna: Trabas para entrega de tarjeta

Los ejecutivos del Banco Promerica cambiaron mi tarjeta por una más moderna, después de 20 años de ser su clienta. Cuando la trajeron a mi casa, mostré mi documento de identidad. Soy adulta mayor y padezco de la visión, por tanto, en mi cédula se aclara que no firmo. El mensajero me indicó que no podía hacer el trámite ni siquiera poniendo mi huella dactilar en el documento, como en otras ocasiones.

Después de reiterados intentos, no fue posible que mi cédula —vigente y emitida legalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones— fuera aceptada como comprobante. En la agencia, a pesar de estar presente y en pleno uso de mis facultades, me dijeron que la entrega debe efectuarse entonces ante un notario. Me siento doblemente discriminada, tanto por mi condición de adulta mayor como por mis dificultades visuales.

Hilda Boraschi Monge, Curridabat

Transparencia

Los asociados nos enteramos poco sobre los contratos de la Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Préstamos Personales (Coopenae). Los acuerdos y los contratos —incluidos los salarios de los empleados— deberían hacerse públicos para todos los asociados. Esto, partiendo del principio de cooperativismo como sociedad construida por los afiliados sin importar el monto del aporte.

Es increíble firmar un contrato sin consultar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), única entidad que nos puede proteger. Tengo 20 años de ser socio, nunca he estado en una asamblea, pues confío mucho en sus actuaciones, pero toda mejora en la transparencia de la información nos convierte en fiscales.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Restricción y vacunas

Durante la pandemia se ha priorizado la salud sobre la producción y la economía, aunque estas operan juntas. Calidad de vida comprende factores materiales, personales, sociales, económicos y espirituales.

La comisión gubernamental, presidida por el ministro de Salud, Daniel Salas, ha estado obsesionada con las restricciones vehiculares y, además, al principio relegó el proceso de vacunación, tornándolo lento y desordenado. Por suerte, la alianza entre centros de salud y sector privado mejoró considerablemente el proceso.

Aunque las cámaras empresariales esperaban medidas flexibles, esta semana se amplió solo una hora el período de circulación. El Poder Ejecutivo no entiende la gravedad de la crisis. En las redes sociales, personas, irresponsablemente, propagan mitos y creencias con respecto a los efectos de las vacunas, lo cual, aparte de engañar a la gente, satura los centros de salud.

La inoculación es el método por excelencia para salvar vidas, ya que produce los anticuerpos necesarios para proteger y bajar los contagios, por tanto, la aplicación debería declararse obligatoria por seguridad social.

José Rugama Hernández, San José

Cláusula de conciencia

Una diputada y un diputado del Partido Acción Ciudadana obstaculizan la aprobación de la ley de empleo público, la cual es de extrema urgencia para salvar el país de la crisis económica y del deterioro social.

Esa ley es requisito para la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permitirá estabilizar las finanzas y retomar la senda del desarrollo. El desacuerdo surge por la cláusula —declarada constitucional— relativa a la objeción de conciencia como pilar de la vida en democracia y el resguardo contra los vaivenes de ideologías que quieren imponerse a capa y espada.

¿Por qué este derecho les preocupa tanto? Ojalá resuelvan a tiempo el conflicto para bien de todos. Costa Rica está primero, no la ideología.

Bernal Ramírez González, Curridabat

Compra de computadora

Un amigo y yo fuimos a comprar una computadora a Tienda Monge en Paseo de las Flores, pero nos vendieron una usada, del 2019. Reclamamos y al final, luego de insistir y de que nos evadieran reiteradamente, conseguimos que aceptaran devolvernos el dinero, que esperamos sea depositado pronto. Espero también que Tienda Monge atienda las denuncias que presentamos.

Mila Argueta Románova, Heredia