¿Cuántas personas tienen firma digital para interponer denuncias por actos crueles que se cometen en todo el territorio y a toda hora? ¿Qué pasa cuando el caso es urgente u ocurre fuera del horario de Senasa? Si una persona solicita que no se den los datos personales al denunciado, entonces no mandan el resultado de la inspección y, para rematar, los criterios para archivar una denuncia son administrativos y no se enfocan en la urgencia de detener el maltrato de un ser indefenso o la amenaza de perros agresivos por culpa de sus dueños.