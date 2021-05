No he podido enviar mi currículo ni a instituciones ni a empresas privadas. Los sistemas no deberían basarse en procedimientos engorrosos. Es muy sencillo abrir una página, incorporar los datos y al final enviarlos. De todas maneras, los currículos son analizados y si uno no es elegido para el puesto, pues ni modo. El problema es que ya no aceptan los documentos impresos en ningún lado.