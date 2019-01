Para una certificación de pensión del IVM, que debía presentar en el Banco de Costa Rica (BCR), fui a la Oficina de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Santo Domingo de Heredia, el 3 de enero. Esos certificados se extienden solo por las mañanas, se suponía que sin ningún requisito. Sin embargo, me pidieron un timbre de Archivos cuyo costo es ¢5. En Santo Domingo los timbres los venden en las oficinas del BCR, pero está cerrada, por lo que decidí ir a Heredia, a pesar del gasto de tiempo, gasolina y parqueo. Cumplidos los requisitos, fui al BCR de Paseo de las Flores a hacer el trámite y la persona que me atendió me dijo que el timbre no era necesario. ¿Le están haciendo esto a todos los adultos mayores y a personas con alguna discapacidad?