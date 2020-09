El 6 de marzo del 2020 me tramitaron un “servicio nuevo con medidor instalado”. Pagué normalmente abril y mayo. En junio me hicieron un cobro por “energía y alumbrado por sumas dejadas de facturar”. Me presenté e hice el reclamo. Desde entonces he estado gestionando, en forma presencial y mediante llamadas, y no saben decirme cuándo tendré una respuesta, a pesar de ser un asunto sencillo y rutinario. Me siento impotente y no sé a quién acudir.