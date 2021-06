Recibo un tratamiento dental en Fusadi, Plaza González Víquez, y me atendieron muy bien hasta el miércoles 6 de marzo cuando me asignaron una cita a las 2:30 de la tarde, lo cual me obligó a retirarme del trabajo antes de la hora de salida. Después de 40 minutos sin atenderme, me retiré molesta. La recepcionista me indicó que me llamarían para interponer una queja y han pasado los días y no han telefoneado. Mi tiempo vale tanto como el de ellos.