Cartas a la columna: Tercera dosis para adultos mayores

Creo que la tercera dosis para los adultos mayores urge. De llegar otra variante, los anticuerpos no van a ser suficientes y las unidades de cuidados intensivos se llenarán de abuelos, y de nuevo vamos a poner la mayor cuota de muertes.

Como muchos no quieren vacunarse, pues que nos las pongan a los adultos mayores. En enero del 2022 podría ser muy tarde.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Crisis en Japdeva

La indefendible creación de un monopolio para el trasiego de contenedores a favor de una transnacional trastornó el equilibrio financiero de la terminal portuaria de Japdeva, una de las 12 mejores de Latinoamérica y el Caribe, de 120 evaluadas.

Pese a cobrar tarifas mucho menores que el puerto de APM Terminals, se autofinanciaba. Hoy, debido a otra atropellada concesión, Costa Rica tiene una terminal más pequeña que la promocionada en su oportunidad y un mayor problema de desempleo en Limón, para cuyos habitantes ha sido duro despertar del espejismo de APM para sufrir la realidad disimulada.

Freddy Pacheco León, Heredia

Proyecto de Franggi Nicolás

La diputada del Partido Liberación Nacional Franggi Nicolás Solano promueve un proyecto de ley con el fin de regular los derechos de las mujeres embarazadas cuando deban ir a un centro médico para ser atendidas durante el parto.

La ley contempla, según la parlamentaria, una serie de normas para garantizar el bienestar de la madre desde que entra al hospital hasta el posparto. La idea, según la legisladora, deriva del conocimiento que ella tiene de irregularidades que se presentan durante el proceso.

Por tratarse de un asunto sumamente técnico, me pregunto si la diputada verificó las irregularidades que dice conocer y si pidió asesoría a los colegios de Enfermeras, Médicos y Psicólogos, y a la Asociación de Ginecología y Obstetricia y la Caja Costarricense de Seguro Social para fundamentar la iniciativa.

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Entrada libre

Se nos pide a los residentes estar vacunados, pero a los turistas extranjeros ni siquiera la prueba negativa de covid-19, ni la cuarentena. Solo una póliza de viaje. A los menores de 18 años ni siquiera el seguro. Un turista adolescente o un niño también pueden estar contagiados. La póliza de viaje no protege a la población de las infecciones. No encuentro lógica en esta medida.

Miriam López López, San José

Impedimentos

Me indigna que mientras un profesional independiente es perseguido por la Caja Costarricense de Seguro Social y se le impide trabajar, licitar y contratar con la Administración Pública, porque no está “al día en sus pagos”, no importa cuán injustos e ilegales estos sean, diputados y expresidentes de la Asamblea Legislativa que deben millones no tengan impedimentos para aspirar a la presidencia de la República.

No es solo cierto aquello de la mujer del césar y las apariencias, sino también, como afirmaba M. Roland, que no basta con que un hombre en un cargo público sea puro, sino también que no sea sospechoso.

Humberto Moya Mórux, San José

Vía sin señalización

Exijo al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) una buena señalización en las carreteras del cruce de Barranca hacia Esparza y Miramar. No hay ninguna, y es una lástima que haya pasado el invierno y no hicieran nada. En la noche y cuando llueve, el zacate en la orilla es nuestra única guía.

En el puente sobre el río Barranca, que debe ser reconstruido, es urgente que rellenen los huecos y las separaciones existentes entre láminas de concreto, porque es peligroso pasar por ahí

Por otra parte, los felicito por la señalización que pusieron en el Roble, en la salida que nos lleva a Guanacaste.

Ligia Delgadillo Solano, Montes de Oca

Acumulación de males

Concuerdo con Leonel Fonseca Cubillo. La crisis en que nos encontramos lleva más de 30 años. Ha habido despilfarro, ineficiencia, convenciones colectivas, biombos en hospitales de la CCSS y sustracción de medicamentos, drogas, uniformes e implementos médicos, amén de carreteras mal hechas.

La lista es interminable y todo, según los ignorantes, es culpa del presidente Carlos Alvarado, hasta la pandemia y las restricciones para frenar la propagación son su responsabilidad. Sean más serios.

Marjorie González Gómez, Curridabat