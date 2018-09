El 14 de agosto llevé unas tenis de cuero beige con café a limpiar a Dry Cleaning USA, en Heredia. Al entregarlas, no me advirtieron de que los colores pueden desteñir y manchar otras partes del cuero. Diez días después me las entregaron con manchas en los costados, por lo cual pedí las enviaran a revisión y no las lavaran hasta que alguien de Servicio al Cliente me explicara qué pasó. Servicio al Cliente me llamó y prometió elevar mi caso a una supervisora, quien nunca me contactó.