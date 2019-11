La gente necesita un viernes negro, pero de arroz, frijoles, azúcar, huevos, aceite, etc., que son los productos esenciales en todos los hogares, y no de pantallas y electrodomésticos, que a veces se compran por puro consumismo y que, en la mayoría de los casos, no son prioritarios y ocasionan que muchas familias se endeuden, lo cual hace más ricos a varios empresarios.