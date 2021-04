No escribo para quejarme del abuso evidente, pues he tratado con muchos taxistas honestos, pero el principal enemigo de los taxis oficiales son los choferes aprovechados o los administradores que no escuchan quejas. Le escribo al taxista para agradecerle, porque mi tía, que vive de una pensión no contributiva, solo tenía ¢10.000 en la cartera y él, muy caballerosamente, se los aceptó sin intimidarla. En palabras sencillas, mi tía quedó morosa, le debe ¢1.000. Cuando pueda, señor, pase por mi casa para pagarle y le serviré un almuerzo en reconocimiento por su acto de caridad.