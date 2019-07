La Municipalidad de Alajuela me cobró de más por dos propiedades, y aunque lo notifiqué y también solicité tutela de la Sala Constitucional, todos se tapan con la misma cobija. La Municipalidad me cobra el siguiente trimestre sin antes haberme resuelto el anterior, cuyo monto cubriría el nuevo. ¿Y si no pago? Me cobrarán intereses por una mora que no aplica.