Cartas a la columna: Tarjetas bloqueadas

Hace aproximadamente ocho días, Scotiabank bloqueó mis tarjetas de crédito, como medida para obligarme a subsanar un error cometido por el mismo banco.

A pesar de que he argumentado que los hechos no tienen nada que ver con mi condición y cumplimiento como cliente, y que la medida adoptada puede constituir un abuso, no he recibido respuesta ni han desbloqueado las cuentas.

Luis Blanco Coronado, San José

Cannabis medicinal

Solicito a la diputada Zoila Volio que continúe insistiendo en el uso del cannabis medicinal. Como dice el guanacasteco, no le afloje el rabo a la ternera, ya que necesitamos la medicina para calmar dolores y morir dignamente.

También, solicito toda la colaboración al resto de los diputados y al presidente de la República. Si se niegan al cultivo, por lo menos autoricen traer el cannabis medicinal de otros lugares, como California. Actúen sin egoísmo y en beneficio de las personas mayores.

Francisco J. Murillo Castro, San José

CNFL responde

Con respecto a la carta intitulada «Ley de la CNFL» (1/8/2021), de Hortensia Soto Chacón, comprendemos la situación, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) debe velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas. De acuerdo con la normativa, el medio de desconexión, en este caso el interruptor principal, debe ubicarse cercano al medidor de electricidad.

Esta norma, aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), es de cumplimiento obligatorio para las empresas distribuidoras de electricidad. Lamentamos el hecho vandálico que sufrió la señora Soto.

Adán Marchena López, subdirector de la Dirección de Comercialización de la Energía de la CNFL

Nuevo impuesto

Cada año el fuego destruye alrededor de 50 casas pertenecientes a familias pobres, que se quedan en la calle después del incendio. ¿Por qué los diputados no proponen gravar cigarros, licores, moteles, recibos de luz u otros bienes y servicios para crear un fideicomiso de ayuda inmediata para familias que pierden todos sus haberes en un incendio?

De la clase media hacia arriba existen seguros, pero hacia abajo no queda un cinco para otras necesidades que no sea comer o medio vestirse.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Buena labor

En los últimos meses se ha resaltado la labor encomiable que llevan a cabo médicos, enfermeros y auxiliares en el combate de la pandemia. El reconocimiento es muy justo y debería ser permanente, pero hay otros trabajadores de la salud tan destacados como ellos.

Recientemente, tuve que asistir a la Unidad de Quimioterapia del Hospital San Juan de Dios. La mayor parte de la población ignora la dedicación y el cariño con los cuales todo el personal de esa unidad trata a los pacientes con cáncer; enfermedad que, si bien no es contagiosa como el nuevo coronavirus, también destroza el organismo de quien la sufre.

Aprovecho para expresar mi agradecimiento a la doctora Mora, al personal de enfermería y a los auxiliares por la atención que me brindaron el martes 3 de agosto. Es admirable el esmero con el cual tratan a todos ahí. Gracias, que Dios los colme de bendiciones.

Rodolfo Murillo Quirós, Pavas

Respuesta del INS

En atención a la carta publicada por Mario Valverde Montoya (31/7/2021), el Instituto Nacional de Seguros (INS) lamenta los inconvenientes por el tiempo de espera. Para evitar estas molestias hemos modernizado nuestras plataformas de gestión de seguros, especialmente para automóviles, y ofrecemos servicios de manera 100 % digital.

También brindamos un servicio especial de citas y puede escoger la fecha y hora que mejor le convenga, así evitará filas y nosotros controlamos el aforo. Para los adultos mayores, tenemos un horario diferenciado durante la mañana.

Grace Segura Molina, Dirección de Seguros de Automóviles del INS