Hace unos días fui a Puntarenas y visité mi querida escuela El Carmen, en el barrio del mismo nombre, en la cual obtuve en 1952 el título de conclusión de primera enseñanza. Desde mi llegada, sentí el calor de sus estudiantes al decidir quién abría el portón. Me atendió una joven educadora que me sirvió de guía y me explicó los avances y proyectos futuros de la institución. Sus palabras denotaban el afecto y compromiso que, según me explicó, nacen de su paso como alumna egresada e hija de una educadora. Lamentablemente, quizás por la emoción del momento, no le pedí el nombre, pero su guía me hizo muy gratos los recuerdos ahí vividos.