El sábado 1.° de setiembre mi familia y yo abordamos un bus de Metrocoop para ir a Hatillo. El chofer me dio el vuelto mal y al pedirle lo que hacía falta se incomodó. Al llegar a nuestro destino no nos dio tiempo de bajarnos y puso en marcha el bus y cerró las puertas, lo cual me provocó un golpe en el brazo izquierdo. Espero una respuesta de la empresa.