Cartas a la columna: Tampoco tiene agua

En esta misma sección, William Monge Román (27/3/2022) se quejó de los cortes de agua en San Vicente de Moravia. El problema es de siempre. Los cortes se producen de día y de noche sin aviso previo.

Acueductos y Alcantarillados es una entidad que no cumple su función. Resulta que el agua o sale del tubo con olor a hidrocarburos, o del todo no hay. Quejarse o reclamar ante esa entidad es tiempo perdido porque no se obtiene respuesta. Espero que se refleje una disminución en la próxima factura.

Luis Guillermo Valverde Rivera, Moravia

Agradecimiento

Mi agradecimiento a la sucursal de Asembis en Purral por devolver la vista y la sonrisa a varios residentes permanentes del Hogar de Coronado. En coordinación con Trabajo Social de esa organización se les han efectuado gratuitamente operaciones de cataratas y se les ha provisto de prótesis dentales, lo que ha mejorado significativamente su calidad de vida.

María del Carmen Rojas Rojas, Tibás

Lotería ilegal

La Junta de Protección Social (JPS) debe igualar el monto de los premios si desea competir con la lotería ilegal, no basta con nuevos sorteos de tiempos electrónicos.

Sergio Fernández Madrigal, San José

Respuesta del TSE

En respuesta a Galo Vicente Guerra Cobo (carta publicada el 20 de marzo), acerca de la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cancelar las credenciales por ausencia, en este caso a la diputada Ivonne Acuña, se aclara que el retiro únicamente es posible por los motivos previstos en la Constitución Política, dentro de los cuales no figura la inasistencia a las sesiones de la Asamblea Legislativa.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

CNP seguirá igual

Varias actuaciones del presidente, Carlos Alvarado, han logrado reconocimiento público, como el manejo de la pandemia, proyectos de infraestructura y, en especial, llevar ante la justicia casos de corrupción.

Sin embargo, ha fallado en lo que se refiere al Consejo Nacional de Producción (CNP), a pesar de que la Contraloría General de la República y las instituciones que sufren los sobreprecios y mala calidad de los productos (escuelas, hospitales, cárceles) han denunciado y documentado las fallas del sistema.

Nuevamente se aprobó, para el resto del 2022, liberar al CNP del tope de gastos permitido. Lo que correspondía era revisar la lista de proveedores, posibles oferentes, reducir gastos administrativos y, en especial, limitar la participación de intermediarios, que están enriqueciendo sus bolsillos, en vez de favorecer a los verdaderos pequeños ganaderos y productores agrícolas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Daño a los niños

Aunque son el futuro del país, los niños siempre son los que sufren porque el gobierno (la Controlaría, según el presidente Alvarado) no ve la importancia de la internet para los estudiantes.

Un plan existía y el presupuesto para cumplirlo. Han perdido tanto los escolares en escuelas públicas durante los casi dos años de la pandemia y por la imposibilidad de asistir a clases presenciales que la conexión debiera ser una prioridad.

El enojo del presidente por la falla está justificado, pero no debe permitir a los responsables esconderse detrás de la burocracia, por lo menos debe sancionarlos.

Jean Redmond, Moravia

Auto embargado

El Banco Nacional me financió la compra de un auto tres años atrás, pero cuando sobrevino la pandemia me quedé sin trabajo y murió mi mamá, que era mi mayor apoyo económico. Por esos motivos, no puede abonar al crédito.

Cuando encontré trabajo, quise hacer frente a la deuda porque el vehículo me ha ayudado a salir adelante durante la situación tan difícil que he vivido no solo yo, sino el mundo entero.

Pero la cuota es muy elevada, muy por encima de lo que pagaba antes; sin embargo, me indicaron que el seguro de desempleo no lo cubría todo. He propuesto arreglos de pago, pero la entidad aduce que por tratarse de fondos públicos no puede llegar a ese tipo de acuerdos.

Me parece inconcebible que no exista una opción, porque el retraso no se debió a una irresponsabilidad, sino a una situación que condujo a la morosidad.

Andrea Meza Pilarte, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.