En enero entregué en pago un vehículo al Grupo Q. Sin embargo, recibo mensajes de texto y llamadas telefónicas durante el día en los cuales me indican tener cuotas sin cancelar. Me dicen que me comunique con una empleada para que yo pague lo pendiente, lo cual no tiene ninguna razón de ser. Solicito eliminar los datos de mi número celular y mi cuenta como cliente de ustedes con la mayor brevedad.